В Казани скончалась главный врач-аллерголог
В Казани скончалась заслуженный врач РТ, руководитель Городского аллергологического центра ГКБ №7 города Казани Наиля Рахматуллина. Об этом сообщает Минздрав РТ.
Рахматуллина ушла из жизни после продолжительной болезни. Она была доцентом, кандидатом медицинских наук, главным специалистом - экспертом-аллергологом Управления здравоохранения по городу Казани МЗ РТ, передает ведомство.
Гражданская панихида пройдет 11 декабря в 10.00 по адресу: Сибирский тракт, д. 23.Общество Татарстан
комментарии
Соболезнования родным и близким.