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В Казани скончалась главный врач-аллерголог

09:11, 11.12.2019 1
В Казани скончалась главный врач-аллерголог
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В Казани скончалась заслуженный врач РТ, руководитель Городского аллергологического центра ГКБ №7 города Казани Наиля Рахматуллина. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Рахматуллина ушла из жизни после продолжительной болезни. Она была доцентом, кандидатом медицинских наук, главным специалистом - экспертом-аллергологом Управления здравоохранения по городу Казани МЗ РТ, передает ведомство.

Гражданская панихида пройдет 11 декабря в 10.00 по адресу: Сибирский тракт, д. 23.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:14
    Очень жаль(
    Соболезнования родным и близким.
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