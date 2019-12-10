В Казани прошел международный конкурс синхронных переводчиков — видео

9 и 10 декабря в Казани прошел международный конкурс синхронных переводчиков Cosines Pi, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Конкурсная программа Cosines Pi Kazan включает две языковые пары: «русский — английский» и «английский — русский». Конкурсантам предстоял перевод специализированных текстов перед членами жюри. Это в том числе переводчик Михаила Горбачева, Эдуарда Шеварднадзе, руководитель Службы международных связей и контактов Горбачев-фонда Павел Палажченко, переводчик Бориса Ельцына, Евгения Примакова, основатель международной программы непрерывного образования «Диаверситет» Виктор Немчинов и другие.

В жюри также присутствует переводчик президента Татарстана Рустама Минниханова Нияз Латыпов. По его словам, в такой работе есть свои нюансы.

«Президент довольно часто проводит параллели, используя народный фольклор, поговорки или какие-то пословицы. Это очень колоритно звучит, очень емко. То есть нужно подбирать какой-то эквивалент, либо, что называется, иметь туз в рукаве», — сказал он.

Ранее «Реальное время» публиковало фоторепортаж с конкурса.