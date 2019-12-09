Cosines Pi: игра лингвистического интеллекта в работе синхрониста

9-10 декабря в Казани проходит международный конкурс синхронных переводчиков COSINES Pi. Конкурсная программа Cosines Pi Kazan включает две языковые пары: "русский – английский" и "английский – русский". Конкурсантам предстоит перевод специализированных текстов перед членами жюри. Участники смогут показать знание профессиональной лексики в таких областях, как макроэкономика, политика, инновации, экологические и общечеловеческие проблемы, медицина, здоровье.

Помимо конкурса в течение двух дней все желающие смогут посетить открытые лектории, поучаствовать в мастер-классах, а также приобрести тематическую литературу. В течение двух дней с мастер-классами и лекциями выступают профессор кафедры английского языкознания филологического факультета МГУ, идейный вдохновитель Cosines Марклен Конурбаев, переводчик М. Горбачева, Э. Шеварднадзе, руководитель Службы международных связей и контактов Горбачев-фонда Павел Палажченко, переводчик Б. Ельцына, Е. Примакова, основатель международной программы непрерывного образования "Диаверситет" Виктор Немчинов и другие.