«Ак Барс» презентовал штрафной бокс для детских наказаний

Казанский «Ак Барс» представил новый товар в своем фан-шопе.

Теперь в интернет-магазине казанцев любой желающий может приобрести штрафной бокс для детских наказаний, предназначенный для установки в собственном доме или квартире.

«Штрафной бокс для ребенка — натуральная жестокость или прекрасный пример современного подхода к воспитанию детей? Это не важно! Super Children Ultra Education Penalty Box — это новый продукт на рынке детских наказаний, который улучшит жизнь каждому родителю. Ремни и углы давно перестали работать, и настало время для более прогрессивных решений!» — говорится на сайте клуба.

Товар можно заказать в интернет-магазине «Ак Барса», цена штрафного бокса — 84300 рублей.