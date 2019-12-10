Кварацхелия, Беленов и Алиев номинированы на звание лучшего игрока РПЛ в декабре

Эксперты Российской премьер-лиги (РПЛ) назвали пятерку футболистов, претендующих на звание лучшего игрока в декабре.

В число претендентов вошел полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, отметившийся в двух матчах казанцев забитым голом и результативной передачей.

Также за звание лучшего поборются два футболиста «Уфы» — вратарь Александр Беленов и хавбек Азер Алиев. На счету голкипера уфимцев два матча на «ноль», а гол Алиева принес победу в игре против «Ахмата».

Кроме них номинированы форвард «Арсенала» Евгений Луценко (2 гола и 1 передача) и полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов, оформивший дубль в матче со «Спартаком» (4:1).

Победитель будет определен путем голосования между болельщиками, а также экспертами РПЛ и телеканала «Матч Премьер».