Власти Удмуртии приняли бюджет на 2020 год
Депутаты Госсовета Удмуртии приняли проект бюджета республики на 2020 год во втором чтении. Профицит бюджета Удмуртии на ближайший год составит 446,6 млн руб.
Согласно законопроекту, доходы региональной казны в следующем году составят 78,08 млрд руб., а расходы — 77,63 млрд руб., сообщает издание izhlife.ru.
После первого чтения проект получил 470 поправок. Бюджетная комиссия Госсовета одобрила 435 из них.Общество Удмуртия
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