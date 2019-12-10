В Татарстане на пешехода друг за другом наехали два авто
В Набережных Челнах накануне вечером одного пешехода сбили сразу два автомобиля. Об этом сообщают в ГИБДД.
Пешеход переходил дорогу на проспекте Мусы Джалиля в неразрешенном месте. Он пытался перейти дорогу, когда его сбил автомобиль Honda Accord. После удара пешехода отбросило, и на его левую руку наехал автомобиль «Лада Приора».
От полученных травм пешеход скончался на месте. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего.
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