В Татарстане на пешехода друг за другом наехали два авто

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В Набережных Челнах накануне вечером одного пешехода сбили сразу два автомобиля. Об этом сообщают в ГИБДД.

Пешеход переходил дорогу на проспекте Мусы Джалиля в неразрешенном месте. Он пытался перейти дорогу, когда его сбил автомобиль Honda Accord. После удара пешехода отбросило, и на его левую руку наехал автомобиль «Лада Приора».

От полученных травм пешеход скончался на месте. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего.

Ранее в Казани девятилетний ребенок попал под колеса иномарки.