Ак Барс Банк снизил ставки по ипотеке до 7,99% для всех заемщиков

До конца февраля 2020 года Ак Барс Банк снизил ипотечные ставки на покупку первичного и вторичного жилья. Льготная ставка 7,99% действует для всех заемщиков независимо от того, есть ли у них зарплатная карта, у каких компаний приобретается квартира и какая площадь у жилья. Единственное условие — наличие первоначального взноса от 20 до 80%.



Рефинансирование ипотечного кредита тоже стало доступнее. Сниженная ставка 8,25% действует на базовых условиях для всех клиентов, а рефинансировать ипотеку вместе с другими кредитами можно по льготной ставке 8,9%.

Акция «Зимняя сказка» проводится с 10 декабря до 29 февраля 2020 года. Льготные условия действуют на заявки, выдача по которым пройдет до 29 февраля включительно. Срок кредитования — от 1 года до 25 лет, минимальная сумма кредита — 500 000 рублей.

Подробные условия акции здесь. Подать заявку на ипотеку и рефинансирование можно по ссылке.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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