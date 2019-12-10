В Удмуртии двухлетний ребенок пять дней прожил рядом с умершей матерью

В Ижевске сотрудники соцслужбы спасли двухлетнего ребенка, пять дней находившегося рядом с умершей матерью. Малыша обнаружили случайно во время проверки квартир по поручению главы региона.

О случае на своей странице в «Фейсбуке» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, во время проверки в Ленинском районе Ижевска соцслужбы не смогли попасть в квартиру, где проживала одинокая мама с ребенком. Вместе с отделом по делам несовершеннолетних приняли решение взломать дверь. Там проверка обнаружила еще живого двухлетнего ребенка и его маму, скончавшуюся пять дней назад от пневмонии.

«Сегодня успели, но завтра все может быть по-другому. Выводы будут сделаны, проанализированы и пересмотрены регламенты профильных служб», — написал Бречалов.

Также глава республики обратился к людям с просьбой быть бдительнее.

«Если одинокая мама вдруг перестала появляться на детской площадке, а бабушка, с которой вы здоровались по утрам, куда-то пропала — не поленитесь, выясните, что произошло. Не будем равнодушными друг к другу. Это может спасти чью-то жизнь».