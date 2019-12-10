Казань вошла в тройку городов для футбольного туризма
Столица Татарстана получила третье место в рейтинге популярности городов среди футбольных болельщиков. Рейтинг составлен российским сервисом бронирования отелей Tvil.ru.
По данным сервиса, самыми популярными направлениями для футбольного туризма стали Сочи и Санкт-Петербург. Сразу за ними следует Казань. На четвертом месте оказалась Москва, пятерку замыкает Ростов-на-Дону.
В целом, города, принимавшие у себя чемпионат мира по футболу, сохранили интерес болельщиков. Потеряла позиции только Самара — она замыкает десятку рейтинга.
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