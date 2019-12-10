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Казань вошла в тройку городов для футбольного туризма

10:49, 10.12.2019
Казань вошла в тройку городов для футбольного туризма
Фото: архив

Столица Татарстана получила третье место в рейтинге популярности городов среди футбольных болельщиков. Рейтинг составлен российским сервисом бронирования отелей Tvil.ru.

По данным сервиса, самыми популярными направлениями для футбольного туризма стали Сочи и Санкт-Петербург. Сразу за ними следует Казань. На четвертом месте оказалась Москва, пятерку замыкает Ростов-на-Дону.

В целом, города, принимавшие у себя чемпионат мира по футболу, сохранили интерес болельщиков. Потеряла позиции только Самара — она замыкает десятку рейтинга.

Ранее Татарстан вошел в топ-10 регионов без вредных привычек.

Общество Татарстан
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