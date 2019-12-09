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В трех поселениях Татарстана референдумы по самообложению признаны несостоявшимися

23:56, 09.12.2019
В трех поселениях Татарстана референдумы по самообложению признаны несостоявшимися
Фото: realnoevremya.ru

Накануне, 8 декабря, на территории 15 сельских и городских поселений Татарстана прошли местные референдумы по вопросам самообложения граждан. В них приняли участие 43 863 человека — 53,2% от общего числа избирателей.

Референдумы признаны несостоявшимися в трех поселениях в Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском районах, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Напомним, 1 декабря на территории 17 сельских и городских поселений Татарстана прошли местные референдумы по вопросам самообложения граждан. В голосовании приняли участие 47 008 человек — 58,56% от общего числа избирателей. Все референдумы были признаны состоявшимися с принятым решением во всех поселениях.

ОбществоВласть Татарстан
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