В трех поселениях Татарстана референдумы по самообложению признаны несостоявшимися

Накануне, 8 декабря, на территории 15 сельских и городских поселений Татарстана прошли местные референдумы по вопросам самообложения граждан. В них приняли участие 43 863 человека — 53,2% от общего числа избирателей.

Референдумы признаны несостоявшимися в трех поселениях в Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском районах, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Напомним, 1 декабря на территории 17 сельских и городских поселений Татарстана прошли местные референдумы по вопросам самообложения граждан. В голосовании приняли участие 47 008 человек — 58,56% от общего числа избирателей. Все референдумы были признаны состоявшимися с принятым решением во всех поселениях.