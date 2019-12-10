Вузам Татарстана будут выдавать гранты на проведение занятий по сельскому хозяйству

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о выдаче грантов в форме субсидий государственным вузам на создание условий для проведения учебно-практических занятий в области сельского хозяйства.

Согласно документу, гранты на сумму не более 6,3 млн рублей смогут получить те вузы, где будут представлены аккредитованные образовательные программы аграрного профиля и есть перспективы для совершенствования учебно-практических занятий по окончании финансирования.

Учредителем грантов и контрольным органом назначено Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Татарстане средняя зарплата в сфере сельского хозяйства увеличилась на 11%.