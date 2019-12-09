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В Казани выбрали «Татар кызы» и «Татар егете»

20:20, 09.12.2019
В Казани выбрали «Татар кызы» и «Татар егете»
Фото: kzn.ru

Сегодня в казанском КДК им. В.И. Ленина выбрали «Татар кызы» и «Татар егете», ими стали ученица гимназии №180 Советского района Азалия Хисамиева и ученик лицея №149 Советского района Сайдаш Гилязов.

Финалистами конкурса стали 16 школьников 9—11-х классов, по восемь парней и девушек, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Финалистам необходимо было пройти три испытания — выступить с творческой презентацией, защитить проект, посвященный творчеству татарских драматургов, исполнить татарский танец, а также представить поздравление со 100-летием ТАССР.

Напомним, победу на международном конкурсе «Татар кызы — 2019» одержала студентка казанского КНИТУ (КХТИ) Лилия Камилова.

ОбществоКультура Татарстан
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