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Стало известно имя победительницы международного конкурса «Татар кызы — 2019»

09:22, 28.09.2019
Стало известно имя победительницы международного конкурса «Татар кызы — 2019»
Фото: vk.com/tatarkizi_official

Победу на международном конкурсе «Татар кызы — 2019» одержала студентка казанского КНИТУ (КХТИ) Лилия Камилова.

Камиловой 22 года, она является уроженкой Узбекистана. Как следствие, следующий раз финал конкурса пройдет именно в этой стране. В марте этого года Камилова выиграла конкурс «Краса Узбекистана», который проводил Дом дружбы народов РТ.

Финал конкурса 2019 года прошел накануне в Ижевске. В нем участвовало 15 девушек, в том числе конкурсантка из Швеции. Татарстан на конкурсе представляла Алия Ахметова, удостоившаяся победы в номинации «Самая искренняя».

ОбществоКультура УдмуртияТатарстан
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