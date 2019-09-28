Стало известно имя победительницы международного конкурса «Татар кызы — 2019»

Победу на международном конкурсе «Татар кызы — 2019» одержала студентка казанского КНИТУ (КХТИ) Лилия Камилова.

Камиловой 22 года, она является уроженкой Узбекистана. Как следствие, следующий раз финал конкурса пройдет именно в этой стране. В марте этого года Камилова выиграла конкурс «Краса Узбекистана», который проводил Дом дружбы народов РТ.

Финал конкурса 2019 года прошел накануне в Ижевске. В нем участвовало 15 девушек, в том числе конкурсантка из Швеции. Татарстан на конкурсе представляла Алия Ахметова, удостоившаяся победы в номинации «Самая искренняя».

