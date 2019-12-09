МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане и гололедице на дорогах

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий ночью и днем 10 декабря.



По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время на территории Татарстана местами ожидается туман и на дорогах сильная гололедица.



Ранее синоптики сообщили, что в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) на данный момент установилась солнечная и нетипично теплая для начала декабря погода.