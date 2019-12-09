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МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане и гололедице на дорогах

17:59, 09.12.2019
МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане и гололедице на дорогах
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий ночью и днем 10 декабря.

По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время на территории Татарстана местами ожидается туман и на дорогах сильная гололедица.

Ранее синоптики сообщили, что в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) на данный момент установилась солнечная и нетипично теплая для начала декабря погода.

Общество Татарстан
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