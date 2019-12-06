Синоптики сообщили об установлении нетипично теплой погоды в Поволжье

В регионах Приволжского федерального округа (ПФО) на данный момент установилась солнечная и нетипично теплая для начала декабря погода.

«В предстоящие выходные характер погоды в Поволжье будет определяться областью повышенного давления, сформировались теплые воздушные массы, температура воздуха будет теплее средних многолетних значений в среднем на 4—5 градусов. Это не типичная погода для Поволжья в декабре», — сообщили ТАСС в центре погоды «Фобос»

Так, в Казани ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, температура воздуха составит от минус 1 градуса ночью до плюс 2 градусов днем.

Отмечается, что теплая погода сохранится в ПФО и в течение всей следующей недели.

Ранее и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что невозможно в начале декабря предсказать погоду на новогоднюю ночь, так как в учреждении нет шаманов. Так он прокомментировал уже появившиеся прогнозы погоды на ночь с 31 декабря на 1 января.