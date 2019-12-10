Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег с дождем и до +2 градусов

Во вторник, 10 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах туман, слабый гололед. На дорогах местами сохранится гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Температура днем опустится от -3°С до +2°С. В Казани днем ожидается от 0°С до +2°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -2°С до +1°С.