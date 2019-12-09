Министр транспорта РТ пригласил перевозчиков на разговор о стоимости проезда

Перевозчики Казани получили приглашение от министра транспорта РТ на разговор об оплате компенсации на перевозку льготников. Ожидается, что завтра будет ясно, будет ли повышаться цена на проезд или будет изменена компенсация за перевозку льготников.

Встреча пройдет 10 декабря, в 11 часов дня.

«Мы надеемся, что завтра наконец-то будет принято решение. В своем открытом обращение перевозчики просили Министра дать ответ будет ли компенсация за перевозку льготников не 18, а 27 рублей из бюджета или из кармана пассажира, то есть нужно увеличивать цену билета за проезд. Похоже министр готов дать ответ на самый злободневный вопрос, который волнует как перевозчиков, так и пассажиров», — написал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков

Напомним, что казанские перевозчики добиваются повышения компенсации за проезд льготников, либо повышения стоимости проезда для всех до 40 рублей. В противном случае перевозчики грозятся распродать часть автопарка, что приведет к коллапсу.