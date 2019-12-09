В Казани ожидается мокрый снег и дождь

В Казани 10 декабря ожидается ухудшение погодных условий. В городе выпадет мокрый снег и дождь.

По данным Гидрометцентра РТ, ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до -2 градусов, днем — от 0 до +2 градусов. Ветер будет юго-западный умеренный, однако на дорогах ожидается гололедица, местами сильная.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в первый зимний месяц температура будет скачкообразно меняться.