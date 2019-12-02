В декабре в Казани будет аномально тепло

Глава гидрометцентра Роман Вильфанд дал предварительный прогноз на декабрь . По данным синоптиков,в первый зимний месяц температура будет скачкообразно меняться. По итогу средняя температура окажется выше нормы.

«Прогноз на декабрь достаточно просто и быстро описывается. На 40 процентах территории Росгидромет прогнозирует температуру в декабре выше нормы.[...] Это не значит, что постоянно станет тепло. Будут неоднородные периоды: и оттепель, и сильные морозы. Станет скачкообразно меняться температура», — сказал главный синоптик России в интервью РИА «Новости».

Скачки температуры будут наблюдаться в Казани, Москве, Санкт-Петербурге и еще 11 областях РФ.

Ранее ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 21:00 1 декабря до 18:00 2 декабря.