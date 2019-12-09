Исполком Казани прокомментировал отключение тепла в домах на улице Портовой

Комитет ЖКХ по городу Казани прокомментировал информацию об отключении отопления на улице Портовой. По данным исполкома, котельная была отключена в связи с ремонтом газопровода.

«Все 11 домов были заранее переключены на расположенную недалеко котельную «Казэнерго». Общежитие находилось на циркуляции непродолжительное время, теплоноситель остыть не успел», — прокомментировали корреспонденту «Реального времени» в пресс-службе исполкома.

В 14.00 9 декабря отопление было восстановлено в полном объеме.

Читатели газеты «Реальное время» пожаловались на отключение отопления на улице Портовой. По словам читателей, батареи оставались холодными почти сутки.