Исполком Казани прокомментировал отключение тепла в домах на улице Портовой
Комитет ЖКХ по городу Казани прокомментировал информацию об отключении отопления на улице Портовой. По данным исполкома, котельная была отключена в связи с ремонтом газопровода.
«Все 11 домов были заранее переключены на расположенную недалеко котельную «Казэнерго». Общежитие находилось на циркуляции непродолжительное время, теплоноситель остыть не успел», — прокомментировали корреспонденту «Реального времени» в пресс-службе исполкома.
В 14.00 9 декабря отопление было восстановлено в полном объеме.
Читатели газеты «Реальное время» пожаловались на отключение отопления на улице Портовой. По словам читателей, батареи оставались холодными почти сутки.Общество Татарстан
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