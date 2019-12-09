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На улице Портовой казанцы почти на сутки лишились отопления

14:00, 09.12.2019
На улице Портовой казанцы почти на сутки лишились отопления
Фото: pixabay.com

Читатели газеты «Реальное время» пожаловались на отключение отопления на улице Портовой. Тревогу забили жители дома №9.

По словам читателя, отопление пропало в ночь на 8 декабря. Уже утром в домах казанцев стоял холод. Выяснилось, что причиной отключения отопления стала авария в котельной. Без тепла остались шесть многоквартирных домов и детский сад №190.

В УК «Старый город» информацию об отключении тепла подтвердили. На момент публикации авария устранена, тепло подано во все дома.

Напомним, что в марте в Казани обрушилось здание котельной по улице Портовой, 17. Тогда без тепла остались 1 589 человек. Авария произошла вследствие нестабильности грунта, возникшей из-за резкого перепада дневных и ночных температур.

Общество Татарстан
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