В Татарстане закрыли прием заявок на субсидирование процентной ставки по кредитам для бизнеса

Прием заявок по программе субсидирования затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, в этом году закрыт. Об этом сообщает министерство экономики Республики Татарстан.

По данным ведомства, за год более 50 предпринимателей получили субсидии на общую сумму около 130 млн рублей на оплату процентов по кредитам для бизнеса. Больше всего заявок поступило от тех, чья деятельность связана с ведением сельского и лесного хозяйства, охотой, рыболовством и рыбоводством, а также малых и средних предприятий сферы обрабатывающих производств.

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