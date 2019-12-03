Два казанских проекта стали лучшими в конкурсе «Социальный предприниматель — 2019»

«Семейный образовательный центр «Казаныш» совместно с проектом «Служба нейропсихологического сопровождения детей» и индивидуальный предприниматель Мария Калашникова, представляющая студию семейного творчества «Вместе с мамой», стали победителями конкурса «Социальный предприниматель».

Победители конкурса получили беспроцентные займы на развитие проектов.

Конкурс проводился Фондом региональных социальных программ «Наше будущее», сотрудничающим с подведомственным Минэкономики РТ Фондом поддержки предпринимательства.

В 2019 году по итогам конкурса беспроцентные займы получили 14 проектов из 13 регионов России на общую сумму 32,5 млн рублей. Всего в 2019 году одобрено займов на сумму 63,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики Татарстана объявило о повторном продлении программы субсидирования ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса.

