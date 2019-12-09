В Казани осудили «черных банкиров», отмывавших деньги через фирмы-однодневки

Вахитовский районный суд Казани огласил приговор в отношении трех «черных банкиров», отмывавших деньги через подставные фирмы-однодневки.

Суд установил, что фигуранты дела вместе с неустановленными лицами осуществляли незаконную банковскую деятельность. Деньги со счетов юридических лиц через фирму-посредника переводились сначала на расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, а затем на счета реальных предприятий по продаже посуды.

Под предлогом реализации продукции средства обналичивались. За свои «услуги» члены группы получали 9 до 13%, сообщает прокуратура РТ. Злоумышленники на незаконной банковской деятельности заработали более 15 млн рублей.

Суд приговорил их к наказанию в виде лишения свободы условно на сроки от 3 лет 2 месяцев до 4 лет 2 месяцев, с испытательными сроками от 4 до 5 лет, со штрафами в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура РТ.

Ранее «Реальное время» рассказывало о расследовании данного уголовного дела.