В Казани осудят мошенников-банкиров, выводящих деньги через фирмы-однодневки

Вахитовский районный суд Казани рассматривает уголовное дело против троих жителей Казани, который вывели более 15 млн со счетов юридических лиц через фирмы-однодневки.

Как считает следствие, фигуранты дела вместе с неустановленными лицами осуществляли незаконную банковскую деятельность. Деньги со счетов юридических лиц через фирму-посредника переводились сначала на расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, а затем на счета реальных предприятий по продаже посуды. Под предлогом реализации продукции средства обналичивались. За свои «услуги» члены группы получали 9 до 13%, сообщает прокуратура РТ.

Общий оборот превысил 155 млн рублей. Злоумышленники на незаконной банковской деятельности заработали более 15 млн рублей. Мужчинам грозит от 3 лет до 3 лет и 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в столице Татарстана возросло количество должностных преступлений, а также дистанционного мошенничества.

