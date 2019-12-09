Волейболист казанского «Зенита» Вольвич вошел в символическую сборную клубного ЧМ
Волейболист казанского «Зенита» Артем Вольвич признан лучшим блокирующим клубного чемпионата мира. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Всего во время турнира Вольвич сделал 11 результативных блоков.
В состав символической сборной также вошли доигровщики Османи Хуанторена («Кучине-Лубе») и Факундо Конте («Крузейро»), блокирующий Робертланди Симон («Кучине-Лубе»), связующий Бруно Резенде («Кучине-Лубе», Италия), диагональный Эвандро Герра («Крузейро», Бразилия), либеро Фабио Баласо («Кучине-Лубе»).
Самым ценным игроком турнира (MVP) признан Резенде.
Напомним, «Зенит-Казань» стал бронзовым призером турнира, обыграв в матче за третье место катарский «Аль-Райян».СпортВолейбол Татарстан
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