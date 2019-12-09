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Волейболист казанского «Зенита» Вольвич вошел в символическую сборную клубного ЧМ

12:56, 09.12.2019
Волейболист казанского «Зенита» Вольвич вошел в символическую сборную клубного ЧМ
Фото: zenit-kazan.com

Волейболист казанского «Зенита» Артем Вольвич признан лучшим блокирующим клубного чемпионата мира. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Всего во время турнира Вольвич сделал 11 результативных блоков.

В состав символической сборной также вошли доигровщики Османи Хуанторена («Кучине-Лубе») и Факундо Конте («Крузейро»), блокирующий Робертланди Симон («Кучине-Лубе»), связующий Бруно Резенде («Кучине-Лубе», Италия), диагональный Эвандро Герра («Крузейро», Бразилия), либеро Фабио Баласо («Кучине-Лубе»).

Самым ценным игроком турнира (MVP) признан Резенде.

Напомним, «Зенит-Казань» стал бронзовым призером турнира, обыграв в матче за третье место катарский «Аль-Райян».

СпортВолейбол Татарстан
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