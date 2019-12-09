МЧС по РТ спасло очередных рыбаков, провалившихся под лед

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня утром недалеко от поселка Алексеевское спасатели помогли выбраться рыбакам, провалившимся под лед.

В 7.54 очевидец сообщил в службу спасения о том, что вблизи Мурзихи в районе выхода на Каму газопровода-1 в сторону Лаишево два человека провалились под лед. К приезду спасателей один из них смог выбраться на лед сам, второму помогли очевидцы. Тем не менее оба они сидели на льду, боясь куда-либо передвигаться, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Как отмечает ведомство, максимальная толщина льда на этом участке составляет всего 5 см, а на месте провала глубина составляет 3 метра.

Ранее МЧС предупреждало, что выход на лед в период оттепели смертельно опасен.