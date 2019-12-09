Квартальнов о поражении от «Авангарда»: «Мы, тренеры, сделали что-то не так»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги разгромного поражения от омского «Авангарда» (0:3).

— Боба Хартли и его команду — с заслуженной победой. В плюс нам можно занести, наверное, меньшинство в третьем периоде, в котором мы сыграли. Остальные компоненты — в минусе: большинство, которое в последнее время в большом минусе. Есть большое разочарование — мы, тренеры, где-то сделали что-то не так. Ребята старались, хотели, а мы как-то очень не очень провели этот матч.

— После второй пропущенной шайбы заменили Тимура Билялова. Были недовольны его игрой или пытались встряхнуть команду?

— Он после травмы, первый раз я его поменял. Мне кажется, в таких играх вратарь — большая составляющая команды. Он сегодня немного нервничал, и ребята это видели. Хотели успокоить — это началось с первой же смены. И этот второй гол, где не разобрался с шайбой. Не думаю, что проблемы в его квалификации, он просто нервничал. Нужно было дать команде импульс, последний рубеж должен быть очень спокоен. И в первом периоде были моменты, где он нервничал — не знаю, почему, в первый раз такое. Может, он после травмы, наверное, и «Авангард» заставлял его это делать. Но мы приняли такое решение.

— Вы сказали, что тренерский штаб «Ак Барса» сегодня сработал «очень не очень». В чем конкретно это проявилось?

— В том, что мы проиграли. Возьмем любой компонент, допустим, вбрасывания — проигранные шайбы, блокированные броски. Такие игры — большие, мы можем рассказывать какие угодно сказки про какую-то систему, но такие простые вещи: они небанальные, но очень важные. Вбрасывания и блокированные броски — это те первые вещи, которые мы должны делать. К сожалению, сегодня мы проиграли их вчистую. Единоборства, стыки, заряженность — мы не будем ничего скрывать, я команде все это сказал.

— Половина сезона позади. Какие у вас ощущения?

— До этого матча были очень неплохие. После этой игры стали чуть хуже, — сказал Квартальнов.