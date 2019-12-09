Татарстанские охотники не могут получить разрешения на оружие из-за отсутствия бланков

В Татарстане владельцы охотничьего и травматического оружия не могут получить лицензии из-за отсутствия бланков РОХа. Некоторые пытаются получить документ уже несколько месяцев.

Защищенные бланки разрешения на хранение и ношение оружия не присылают из центра уже полгода.

«Проблема — в целом по России. В связи с тем, что переходили на новый образец, Москва немного нам подзадержала», — пояснил «Реальному времени» представитель Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по РТ Евгений Корочков.

С аналогичными проблемами столкнулись жители Башкирии, Кировской области и других регионов. Подробнее читайте в нашем материале.