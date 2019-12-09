Лицензионно-разрешительный коллапс: временные трудности Росгвардии или попытка разоружения населения?

Передача Росгвардии функций лицензионно-разрешительной работы в сфере гражданского оружия обернулась тем, что тысячи охотников по всей России невольно стали нарушителями закона

«Звоните через неделю», «Раньше чем через месяц — не будет», «У нас нет бланков»… Эти слова на протяжении вот уже нескольких месяцев неизменно звучат в лицензионно-разрешительных отделах Росгвардии по всей России. Владельцы охотничьего и травматического оружия, прошедшие изнурительный и дорогой медосмотр и оплатившие значительные пошлины через сайт «Госуслуги», обивают пороги ЛРО буквально месяцами. А сотрудники отделов, по их словам, оформляя заветные карточки, работают без выходных. Из-за отсутствия бланков РОХа (защищенные бланки разрешения на хранение и ношение оружия), которые на полгода (!) «подзадержала Москва», немалая часть 45-тысячной армии охотников оказалась в шаге от того, чтобы стать нарушителями закона. Как это получилось и исправляется ли ситуация — в материале «Реального времени».

Что говорит Закон?

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, если срок действия РОХа истек и новое не получено, лицо, владеющее оружием, может быть привлечено по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ, говорящей о нарушении правил хранения и ношения оружия. Виновному грозит либо штраф, либо лишение права на приобретение, хранение, ношение оружия на период от 6 месяцев до 1 года.

Если просрочка превысила 2 месяца, сотрудники правоохранительных органов могут переквалифицировать нарушение и классифицировать его уже как незаконное хранение или ношение оружия, за что и наказание грозит более суровое: согласно п. 6. ст. 20.8 КоАП РФ, вместе со штрафом предусматривается ответственность в виде конфискации оружия.

Бланков — нет…

Обращение с оружием требует максимальной ответственности. Этому старательно учат еще на этапе прохождения курсов, обязательных для каждого будущего владельца охотничьего ружья или карабина, травматического или газового пистолета. Причем ответственности во всех ее ипостасях: и когда охотник отправляется в лес за трофеем, и когда хранит оружие дома. Своевременное оформление документов при приобретении новенького ружья и их продление по прошествии 5 лет — тоже важный элемент ответственности: перед законом и самим собой. В конце концов, и меркантильная жилка живет в каждом из нас: охота — удовольствие не из дешевых, хорошее ружье стоит приличных денег, и потерять его просто потому, что вовремя не озаботился продлением разрешения, — дурь, которую здравомыслящий человек себе никогда не позволит.

В установленные законом сроки портал известил о том, что «услуга оказана» и все, что нужно сделать — прийти в лицензионно-разрешительный отдел за готовым РОХа

Автор материала — и сам охотник. Срок действия РОХа на 12-й калибр истекал в конце августа и, чтобы без проблем войти в летне-осенний охотничий сезон, стартующий в республике с первой субботы сентября, да и просто для душевного спокойствия, прошел медкомиссию и через электронный портал госуслуг более чем за месяц до истечения срока действия разрешения, подал заявление и оплатил госпошлину. В установленные законом сроки портал известил о том, что «услуга оказана» и все, что нужно сделать — прийти в лицензионно-разрешительный отдел за готовым РОХа, не забыв прихватить с собой оригиналы документов, электронные копии которых были приложены к заявлению.

Сотрудники ЛРО, стоит отметить, прием вели вежливо и доброжелательно. Документы — приняли, а вот разрешение — не выдали. Тогда же и прозвучало: «Бланков — нет, звоните через неделю».

Ситуация не изменилась ни через неделю, ни через три… Впервые за 5 лет было пропущено открытие сезона по птице, хотя путевка-договор на добычу пернатых — куплена. Затем пришлось отказываться от загонной охоты на кабана. Потом пропустить охоту на лося на реву… Затем сдать так и не понадобившуюся путевку на боровую и водоплавающую дичь. Встал лед, укрыв известные места охоты на бобра…

Масштаб проблемы

— Проблема — в целом по России. В связи с тем, что переходили на новый образец (бланка РОХа, — прим. ред.), Москва немного нам подзадержала, — пояснил в разговоре по телефону представитель Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Республике Татарстан Евгений Корочков. Его нам представили как заместителя начальника Отдела контроля за оборотом оружия Управления Росгвардии по РТ.

Сотрудники ЛРО, стоит отметить, прием вели вежливо и доброжелательно. Документы — приняли, а вот разрешение — не выдали. Тогда же и прозвучало: «Бланков — нет, звоните через неделю». Фото rosgvard.ru

В том, что с трудностями минувшим летом и осенью столкнулись многие охотники, решившие купить ружье или продлить разрешение на имеющееся, легко убедиться, побывав на профильных страницах интернет-пространства:

— Долго удостоверение жду. Второй месяц, вместо одного положенного, — пожаловался еще 10 июля татарстанец Мистер Т в отзыве на странице ЦЛРР в яндекс-поисковике.

— Пермский край без бланков РОХа. Жалобы через «Госуслуги» проблему не решают… — в августе делится Сергей Сергеев — участник группы «ЛРОшник» в ВК.

— СПб та же фигня, — в том же чате делится его коллега по несчастью Сергей Николаев.

— Ростов то же самое, — подключается в сентябре к беседе Александр Белоус.

— У нас в Смоленске тоже нет бланков. Был в четверг этот, народу порядком. Завернули — сказали через месяц приходите, — поддерживает тему Роман Малиновский.

— В Кирове тоже месяц знакомый получить не может, — делится Евгений Новиков.

— В Архангельске тоже кончились. Благо успел сделать, — выдыхает с облегчением Данил Бондарь.

— В Башкирии та же х…я, и неизвестно еще когда будут, — дает знать, что и в октябре ничего не изменилось Альберт Валитов.

— Сегодня только заезжал. До сих пор не привезли, — идет обсуждение той же темы в октябре в ватсап-чате «Я и Охота в Татарстане».

— В конце октября или начале ноября. Сказали будут, — успокаивает его, да и себя, участник той же группы Радик.



Сам бланк в ролике тоже показывают

В некоторых регионах страны, чтобы хоть как-то разрядить обстановку, решились на эксперимент. О нем в ноябре рассказал блогер Антон на известном в охотничьей среде ютьюб-канале «Контрольный спуск»:

— Приходит вызов через «Госуслуги»: приходите и получите свое готовое разрешение. А вместо готового разрешения им подсовывают какую-то странную бумажку, напечатанную просто на черно-белом принтере. Озаглавлена эта бумажка примерно так: «Временное разрешение на хранение и ношение оружия». Когда росгвардеец вручает ее ошарашенному владельцу, владелец смотрит и спрашивает, что это такое. На что ему гвардеец отвечает: «Вы знаете, понимаете, такая сложилась ситуация: у нас сейчас нет бланков РОХа, поэтому мы вам сделали временное разрешение. Оно действует 1—2—3 месяца, причем срок его действия может варьироваться в широком диапазоне, а вот когда мы новые бланки получим, вы к нам приходите, и мы вам эту бумажку обменяем», — рассказывает он.



Сам бланк в ролике тоже показывают. И категорически не рекомендуют его получать и тем более — расписываться в получении:

— Приказ Росгвардии №221, который утверждает административный регламент по процедуре выдачи разрешения на хранение и ношение оружия, и если посмотрим приложение 9, то увидим образец бланка серии РОХа. И там говорится, что бланк разрешения является защищенной полиграфической продукцией уровня «В», то есть, это специальным образом оговорено. Никаких временных документов в этом же регламенте не предусмотрено.

А это значит, что любой представитель правоохранительных органов не будет рассматривать подобный суррогат в качестве действующего документа и имеет полное право задержать человека, переносящего или перевозящего оружие и боеприпасы с использованием такого «временного разрешения».

Впрочем, именно в ноябре, наконец, в ситуации с РОХа наметился положительный сдвиг. Первого числа, на одном из популярнейших среди охотников форуме Guns.ru, появляется сообщение из Башкортостана:

— В Уфе (Башкирия) начали выдавать. Вчера товарищ получил РОХу. Дата выдачи 13 сентября))). Хоть на копыта теперь успевает…



26 ноября, то есть спустя почти 3,5 месяца с момента «оказания услуги», согласно сообщению на «Госуслугах», и больше четырех месяцев со времени подачи заявления, разрешение наконец было получено и автором материала. Правда, указано на нем, что выдано оно еще в августе.

При этом, пройдя этот путь однажды, реализовывать имеющуюся на руках лицензию на приобретение еще одной единицы охотничьего оружия совершенно не хочется...

Разрешение, наконец, было получено и автором материала. Правда, указано на нем, что выдано оно еще в августе

Операция «Арсенал»

Напомним, лицензионно-разрешительные функции были переданы Росгвардии из МВД с 2017 года. На тот момент около 4,4 млн граждан были зарегистрированы в качестве владельцев 6,7 млн единиц оружия. В среднем на каждого владельца огнестрела приходилось порядка 1,5 единицы оружия различных видов, при этом общее количество оружия, находящегося в их собственности, росло на 25 тысяч единиц в год.

«С июля хожу». «Подал заявление еще в сентябре». «Третий месяц порог обиваю, весь сезон коту под…» В день получения РОХа, довелось наслушаться охотничьего возмущения в очереди в коридоре лицензионно-разрешительного отдела. Причем, если злоключения некоторых счастливчиков наконец-то завершались, то часть страдальцев вновь отправлялись домой ни с чем. На этот раз, правда, формулировка была немного другой: «РОХа находится на подписи», — говорили им и… рекомендовали позвонить через неделю или две.

Со слова работников ЛРО, бланки разрешений, которые должны были поступить в отделы в начале года, приехали только в июле. Все, кто должен был получить заветную карточку, выстроились в огромную очередь. Сотрудники же вынуждены работать без выходных, наклеивая на бланки фото, заполняя бланки и ламинируя их.

Впрочем, в Центре лицензионно-разрешительной работы по РТ успокаивают: кризис — миновал.

— Сейчас в достаточном количестве данные разрешения в подразделениях имеются. Проблемы отсутствия бланков уже нет, — поделился Евгений Корочков.

В настоящее время людей стараются распределить по приемным дням так, чтобы максимально оперативно вручить им долгожданные заполненные бланки. Но возник другой вопрос.

— Участковый беспокоит. Я — по поводу оружия. У вас РОХа продлено? У нас сейчас операция «Арсенал» идет. Отчитаться нужно, — этот звонок прозвучал буквально на следующий день, после получения РОХа. Автору статьи, наверное, повезло, потому что «отчитаться» теперь уже было чем. А как поступать тем, кто пока еще ждет своей очереди и, поневоле, может угодить в нарушители?

Едва ли участковые будут подстраиваться под график работы ЛРО. А значит, риск того, что вынужденным «должникам» придется оправдываться через суд, сохраняется. Фото rosgvard.ru

Ответить на этот вопрос мы попросили тех, кто имеет непосредственное отношение к сложившейся ситуации: специалиста ЦЛРР.

— В любом случае у владельца оружия какие-то документы есть: старое РОХа — оно же не изъято, хоть и просрочено. Кроме того, документы человеком уже были поданы и, если он подал документы лично, данные забиты в базу или через «Госуслуги». Потому нужно связаться со своим разрешителем районным, чтобы он подтвердил, что действительно такое заявление имеется и что РОХа будет выдана в ближайшее время, то есть нарушения со стороны владельца нет, — пояснил Евгений Корочков. Письменного подтверждения с указанием фактической задержки в выдаче и ее причин лицензионно-разрешительная система не предполагает. Вот только не совсем понятно, что делать, если с проверкой правильности и законности хранения оружия к вам пришли в неприемные в лицензионно-разрешительных отделах или выходные дни, или, например, вечером. Едва ли участковые будут подстраиваться под график работы ЛРО. А значит, риск того, что вынужденным «должникам» придется оправдываться через суд, сохраняется.

Если завтра опять?

В процессе изучения вопроса выяснилось, что подобная ситуация с РОХа, по крайней мере в крупных городах — той же Москве, повторяется как минимум третий год подряд. Возникает логичный вопрос: а если и Татарстан вновь окажется «бланкодефицитным»? Не стоит ли создать некоторый запас чистых разрешений, с учетом роста числа охотников?

— Нет. Запас делать не планируется. Сейчас все это уже идет потоково. Такого уже не будет. Подразделения обеспечены с избытком, в зависимости от того, сколько владельцев оружия в данном районе и когда у них подходят сроки, — успокоил Евгений Корочков.

Между тем в среде охотников на всякий случай из чата в чат распространяют выжимку их регламента Росгвардии №221 по выдаче разрешений на хранение огнестрельного оружия, особенно акцентируя внимание на том, что в п. 7.4 утверждается: «Выдача готового разрешения осуществляется в день обращения после уведомления». Иными словами, согласно документу, когда вы, увидев в личном кабинете на сайте госуслуг, что «услуга оказана», приходите с оригиналами документов в ЛРО, ваш РОХа уже должен быть заполнен, подписан, скреплен печатью, заламинирован и ждать выдачи. В противном случае у вас есть полное право оформить жалобу на том же сайте госуслуг и интернет-портале Росгвардии.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.