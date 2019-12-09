В Хакасии чиновник попал под машину, пытаясь спасти щенка на дороге

В Хакасии глава Бейского района республики Иннокентий Стряпков попал в больницу. Его сбила машина, когда чиновник пытался спасти щенка.

Стряпков увидел щенка, когда ехал на личном автомобиле по дороге Саяногорск — Калы — Бея, передает RT. Чиновник решил убрать животное с проезжей части. Когда он возвращался к авто, главу района сбил автомобиль.

Медики констатировали травму головы и сотрясение мозга. Состояние Стряпкова оценивается как удовлетворительное.

Напомним, в октябре мэр хакасского Абакана погиб в ДТП. Николай Булакин попал в аварию в Красноярском крае.