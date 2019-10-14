Мэр Абакана погиб в ДТП
Глава хакасского города Абакана Николай Булакин погиб в ДТП. Авария произошла на территории Красноярского края.
Информацию подтвердили в пресс-службе правительства Хакасии.
«Это произошло в районе Минусинска, возле деревни Топольки Красноярского края», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы регионального правительства.
Булакин руководил городом с 1995 года. В общей сложности он избирался на пост мэра шесть раз. До этого был депутатом Хакасского облсовета народных депутатов и депутатом Верховного совета республики.ОбществоВластьПроисшествия
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