В Татарстане иномарка вылетела в кювет, водитель погиб

В Лаишевском районе Татарстане иномарка вылетела в кювет, в результате ДТП водитель погиб на месте.

Авария произошла сегодня утром. Уточняется, что на 17-м километре трассы Столбище — Атабаево водитель «Тойоты» превысил скорость, выехал на встречную полосу и вылетел с дороги.

От полученных травм водитель скончался на месте, передает «Татар — информ».

Ранее сообщалось, что в Казани произошло ДТП с участием такси и снегоуборочной машины. . Коммунальная техника впечатала легковушку в ограждение третьей транспортной дамбы, перегородив дорогу.

