Казанский перевозчик «ПАТП №2» закупит топлива на 21 млн рублей

Один из крупнейших городских автобусных перевозчиков — муниципальное «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» — купит топлива для автобусов на общую сумму в 21,1 млн рублей.



Речь идет об 1,1 миллионе кубометров компримированного природного газа и еще 30 тысячах литров автомобильного бензина Аи-92. Газ должен поставляться на автомобильные газонаполнительные компрессорные станции на территории Татарстана, с использованием топливных карт EcoGas. Максимальная стоимость кубометра газа составит 18 рублей, а бензина — 42 рубля за литр.

О тендере стало известно 29 ноября, заявки будут принимать до 16 декабря, а итоги подведут 19-ого числа.