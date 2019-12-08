МВД не планирует закупать роботов-полицейских у пермской компании Promobot

В МВД заявили, что пока не планируют закупать роботов для службы в полиции. К 2030 году роботов-полицейских от пермской компании Promobot не будет.

«В настоящее время МВД России не рассматривается вопрос приобретения указанных материально-технических средств», — цитирует ТАСС ответ ведомства.

Ранее разработчики из Перми представили роботов-консультантов и машины, снимающие отпечатки пальцев на выставке «Интерполитех». Появилась информация о возможной закупке таких аппаратов уже к 2030 году.

Напомним, что Promobot активно работает над продвижением своих роботов. Пиком известности для компании стал инцидент с дроидом-парковщиком, сбитым электрокаром Tesla на автопилоте во время технологической выставки в США.