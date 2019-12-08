КХЛ. «Нефтехимик» дома сыграет с «Салаватом», «Ак Барс» в гостях сразится с «Авангардом»

Сегодня, 8 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.



«Нефтехимик» на домашней арене встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым». Нижнекамцы подходят к игре с двумя победами подряд над «Сочи» (4:1) и «Трактором» (6:4). Уфимцы, наоборот, переживают кризис, победив лишь однажды в последних шести матчах.

«Ак Барс» в гостях сыграет с омским «Авангардом». Встреча примечательна тем, что в этом матче за хозяев льда может дебютировать экс-вратарь казанцев Эмиль Гарипов.

В других двух матчах игрового дня «Северсталь» у себя дома примет ярославский «Локомотив», а минское «Динамо» сыграет с ЦСКА.

КХЛ. Игровой день

«Нефтехимик» — «Салават Юлаев» — 17.00,

«Авангард» — «Ак Барс» — 17.00,

«Северсталь» — «Локомотив» — 17.00,

«Динамо» (Минск) — ЦСКА — 17.10.