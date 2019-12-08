Роструд разъяснил кому полагается дополнительный отпуск

Российское законодательство обязывает работодателя предоставить дополнительный отпуск не менее, чем на три дня для сотрудников, которым приходится трудиться больше установленного рабочего времени.

В Роструде подчеркивают, что речь идет об эпизодическом привлечении сотрудника к работе «за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени», передает «Российская газета».

Если же работник вынужден регулярно трудиться дольше установленного рабочего дня, то ему полагается компенсация. Контролирующие и судебные органы могут рассматривать такую ситуацию как сверхурочную работу.

Кроме того, работники с «ненормированным днем» на общих основаниях освобождаются от работы в выходные и нерабочие праздничные дни.