Владелец слишком толстого для «Аэрофлота» кота получил веб-премию

Житель Владивостока Михаил Галин, которого «Аэрофлот» лишил бонусов за провоз слишком тяжелого кота, удостоился специального приза второй российской премии в области веб-индустрии. Владелец животного пошутил, что кот Виктор не смог прибыть лично, поскольку «невыездной».

«Но мы активно работаем над решением этой ситуации и он сможет посмотреть столицу», — передает слова Галина ТАСС

Церемония вручения премии состоялась в субботу в Цифровом деловом пространстве в Москве.

Напомним, что Галин летел из Риги во Владивосток через Москву. И поскольку переноску с котом не позволяли взять с собой как ручную кладь (она весила больше 8 кг), хозяин заменил своего кота другим на время взвешивания. Позже «Аэрофлот» лишил клиента миль за такой обман.