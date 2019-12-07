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Клубный чемпионат мира. «Зенит-Казань» в полуфинале уступил «Сада Крузейро»

22:13, 07.12.2019
Клубный чемпионат мира. «Зенит-Казань» в полуфинале уступил «Сада Крузейро»
Фото: vk.com/volleyzenit

«Зенит-Казань» в полуфинале клубного чемпионата мира по волейболу уступил бразильскому «Сада Крузейро» (0:3).

Несмотря на счет, игра получилась упорной во всех трех партиях. Однако зацепить хотя бы одну партию казанцы не смогли.

Теперь подопечным Алексея Вербова предстоит встреча за третье место на турнире.

«Сада Крузейро» (Бразилия) — «Зенит-Казань» (Россия) — (25:21, 25:22, 25:23).

СпортВолейбол Татарстан
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