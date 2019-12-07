Клубный чемпионат мира. «Зенит-Казань» в полуфинале уступил «Сада Крузейро»

«Зенит-Казань» в полуфинале клубного чемпионата мира по волейболу уступил бразильскому «Сада Крузейро» (0:3).

Несмотря на счет, игра получилась упорной во всех трех партиях. Однако зацепить хотя бы одну партию казанцы не смогли.

Теперь подопечным Алексея Вербова предстоит встреча за третье место на турнире.

«Сада Крузейро» (Бразилия) — «Зенит-Казань» (Россия) — (25:21, 25:22, 25:23).