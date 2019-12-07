В Татарстане для школ разработаны программы по родному татарскому языку и литературе

В Татарстане для 1—11-х классов разработаны программы по родному татарскому языку и литературе, сообщил глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов.

Он рассказал, что для совершенствования методики преподавания родного татарского языка была проведена совместная работа Министерства образования РТ с Институтом развития образования, Академией наук РТ и Казанским федеральным университетом.

«Разработаны программы по родному татарскому языку и литературе, государственному языку РТ (татарскому) для 1—11-х классов и направлены в Федеральное учебно-методическое объединение для включения в реестр. По этим предметам подготовлены рабочие программы, идет разработка учебно-методических комплектов нового поколения», — отметил Бурганов.

Помимо этого, министр обратил внимание на то, что республиканское ведомство принимает активное участие в разработке и принятии нормативных документов в части обеспечения возможности изучения родных языков народов России. По словам Бурганова, Министерством образования Татарстана были направлены предложения в проект концепции преподавания родных языков народов, ФГОСов начального и основного общего образования.

На сегодняшний день в федеральный перечень учебников включены 232 учебника по 12 родным языкам, уточнил Бурганов.

«Из них 89 — по татарскому языку и литературе, 13 — по удмуртскому языку. Чувашский, марийский, мордовский языки изучаются по учебным пособиям, которые мы приобретаем у региональных издательств», — передает его слова пресс-служба Минобрнауки РТ.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Татарстана закупило 5,8 тыс. учебников на татарском языке для школ других российских регионов.

