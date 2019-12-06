Минобр Татарстана закупил почти 6 тыс учебников на татарском языке для других российских регионов

Министерство образования и науки Татарстана закупило 5,8 тыс учебников на татарском языке для школ других российских регионов.

Уточняется, что книги были закуплены на сумму в почти 3 млн рублей. «Весомой поддержкой для школ с этнокультурным татарским компонентом является обеспечение учебно-методической и художественной литературой на татарском языке за счет средств Татарстана», — подчеркнул министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

Помимо этого он сообщил, что 89 учебников по татарскому языку включены в федеральный перечень учебников, также для всех желающих доступны еще и электронные учебники.

Бурганов отметил, что татарский язык изучается в 26 регионах России по учебным планам, в семи регионах страны работают воскресные школы для изучения языка, культуры и истории татарского народа, передает «Татар — информ».

Ранее сообщалось, что председатель комитета Государственной думы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов рассказал, когда изучение татарского языка в школах может стать обязательным.

