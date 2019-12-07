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Федотов покинул пост главного тренера «Оренбурга»

18:20, 07.12.2019
Федотов покинул пост главного тренера «Оренбурга»
Фото: fcorenburg.ru

Владимир Федотов покинул пост главного тренера «Оренбурга». Об этом после матча 19-го тура РПЛ с «Тамбовом» (0:3) сообщил президент клуба Владимир Кияев.

«Уже можно открыто сказать, что Владимир Федотов покидает наш клуб. Мы были не против продолжить с ним сотрудничество. Но жизнь движется вперед.

Пытались ли уговорить его остаться? Он взрослый человек и сам принимает решение. Как получилось, так получилось. Это «Сочи»? Пускай он сам скажет, куда уходит», — заявил Кияев.

Некоторые СМИ сообщают, что Федотов возглавит «Сочи».

СпортФутбол
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