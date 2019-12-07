Джордж Миллер работает над продолжением «Безумного Макса»

Режиссер франшизы «Безумный Макс» Джордж Миллер сообщил, что работает над новой серией фильма о «рыцаре дороги». Съемочный процесс может начаться после завершения съемок картины «Три тысячи лет тоски» с Идрисом Эльбой и Тильдой Суинтон.

В интервью изданию Deadline культовый режиссер объяснил, что умеет выполнять разные задачи одновременно. Он заверил, что еще один фильм о Максе «определенно выйдет».

Миллер не стал раскрывать подробности сиквела «Дороги ярости», но отметил, что ему намного проще, когда есть возможность переключаться между двумя совершенно разными проектами.

Напомним, что «Безумный Макс: Дорога ярости», вышедший через 20 лет после первых трех серий, вошел в топ-100 картин уходящего десятилетия.