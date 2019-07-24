IndieWire назвал топ-100 фильмов уходящего десятилетия
Издание IndieWire составило рейтинг лучших фильмов 2010-ых. Сотню лучших картин возглавил «Лунный свет», получивший три «Оскара» в 2016 году.
Отмечается, что фильм оказал огромное влияние на кинопроизводство, а также продемонстрировал «редкую способность делать громкие заявления при помощи маленьких жестов».
Первую десятку составили следующие картины:
- «Лунный свет» (2016)
- «Побудь в моей шкуре» (2013)
- «Копия верна» (2010)
- «Акт убийства» /«Взгляд тишины» (2013/2015)
- «Внутри Льюина Дэвиса» (2013)
- «Корпорация „Святые моторы“» (2012)
- «Кэрол» (2015)
- «Мастер» (2012)
- «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)
- «Леди Бёрд» (2017)
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