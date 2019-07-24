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IndieWire назвал топ-100 фильмов уходящего десятилетия

03:23, 24.07.2019
IndieWire назвал топ-100 фильмов уходящего десятилетия
Фото: vimeo.com

Издание IndieWire составило рейтинг лучших фильмов 2010-ых. Сотню лучших картин возглавил «Лунный свет», получивший три «Оскара» в 2016 году.

Отмечается, что фильм оказал огромное влияние на кинопроизводство, а также продемонстрировал «редкую способность делать громкие заявления при помощи маленьких жестов».

Первую десятку составили следующие картины:

  1. «Лунный свет» (2016)
  2. «Побудь в моей шкуре» (2013)
  3. «Копия верна» (2010)
  4. «Акт убийства» /«Взгляд тишины» (2013/2015)
  5. «Внутри Льюина Дэвиса» (2013)
  6. «Корпорация „Святые моторы“» (2012)
  7. «Кэрол» (2015)
  8. «Мастер» (2012)
  9. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)
  10. «Леди Бёрд» (2017)
ОбществоКультура
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