Forbes: десять самых успешных музыкантов заработали за год более $1 млрд

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира за 2019 год. Наиболее высокий доход вновь показала певица Тейлор Свифт.

За период с июля 2018-го по июлю 2019-го исполнительница заработала $185 млн. Такой доход Свифт принесли новый контракт с лейблом, рекламные контракты и завершение гастрольного тура, пишет Forbes.

За ней следует рэпер Канье Уест, заработавший $150 млн. Его доходы в первую очередь обеспечены ростом продаж кроссовок Yeezy.

Тройку лидеров замыкает британский певец и композитор Эд Ширан, достигший отметки в $110 млн.

В топ-5 также вошли авторы песни «Hotel California» группа The Eagles ($100 млн) и британский исполнитель Элтон Джон, заработавший на прощальном туре $84 млн.

В общей сложности, десять самых высокооплачиваемых музыкантов мира заработали немногим более $1 млрд до вычета налогов в период с июня 2018-го по июнь 2019 года. Годом ранее доходы первой десятки музыкантов составляли $886 млн.