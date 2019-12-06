В России обманутым дольщикам впервые выплатили компенсации

Фонд защиты прав дольщиков выплатил первые компенсации за брошенные застройщиками дома.



Первые выплаты, оказавшиеся в среднем на 35% выше стоимости договоров долевого участия (ДДУ), получили дольщики Саратовской области. Решение о нецелесообразности достройки их домов и выплате компенсации наблюдательный совет фонда принял 15 ноября.

«Компенсационная выплата позволит гражданам оперативно получить деньги и вложить их в улучшение своих жилищных условий. С момента приема заявления по закону на этот процесс отводится не более 10 рабочих дней. Сумма возмещения, как правило, больше, чем стоимость ДДУ, так как расчет производится, исходя из рыночной цены за квадратный метр равнозначного жилья на первичном рынке. В Саратове компенсация в среднем на 35% выше стоимости ДДУ», — рассказал генеральный директор фонда Олег Говорун.

Как сообщает пресс-служба фонда, на получение компенсации записались более 90% дольщиков Саратовской области (824 человека).

Ранее сообщалось, что в Татарстане появился региональный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Соответствующее постановление принял кабинет министров республики 16 октября.

