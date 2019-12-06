Матвиенко выступила за ускорение введения запрета на «клетки» в судах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась с просьбой к вице-премьеру и главе аппарата правительства Константину Чуйченко ускорить прохождение через Госдуму законопроекта о запрете «клеток» в судах.

«Прошу наш профильный комитет по конституционному законодательству и государственному строительству в тесном контакте с Министерством юстиции, Министерством внутренних дел, всеми ответственными ведомствами ускорить внесение проекта закона в Государственную думу и его принятие, не выхолостив при этом основную суть этого закона», — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что ситуация с данным законопроектом сдвинулась с мертвой точки, правительство положительно отозвалось о документе. По ее мнению, это позитивный сигнал «для дальнейшей либерализации отечественного уголовно-процессуального права», передает «Интерфакс».

Ранее правительство России выступило против полного запрета на «клетки» в зале суда и предложило отдельно решать вопрос о том, нужно ли помещать туда подсудимых. По мнению властей, каждая из сторон процесса может обращаться с мотивированным ходатайством, а судья будет решать, нужна ли данная мера.

