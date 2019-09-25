Правительство выступило против запрета на клетки в залах суда
Правительство России выступило против полного запрета на клетки в зале суда и предложило отдельно решать вопрос о том, нужно ли помещать туда подсудимых. Соответствующий отзыв опубликован на сайте правительства.
В отзыве правительства отмечается, что убрать клетки в залах суда невозможно, потому что на это потребуется 30,5 тысячи полицейских, а их содержание обойдется в 21,5 млрд рублей.
Однако вместо этого предложено решать вопрос, стоит ли помещать туда подсудимых. То есть с мотивированным ходатайством может обращаться каждая из сторон процесса, а судья будет решать, нужна ли данная мера.
Кроме того, суд должен будет обеспечить беспрепятственное личное общение адвоката с подсудимым. Для этого их по просьбе будут пускать к обвиняемым во время процесса.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение до 1 апреля проработать вопрос, связанный с запретом использования в залах судов клеток или прозрачных конструкций («аквариумов») для подсудимых.ОбществоВласть
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