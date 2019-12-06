В Гидрометцентре заявили об отсутствии шаманов

И. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что невозможно в начале декабря предсказать погоду на новогоднюю ночь, так как в учреждении нет шаманов. Так он прокомментировал уже появившиеся прогнозы погоды на ночь с 31 декабря на 1 января.

«Я перед такими метеорологами снимаю шляпу, кепку, шапку и смотрю на них с восхищением. К сожалению, в Гидрометцентре таких людей нет», — сказал он.

Специалист подчеркнул, что из-за хаотичности атмосферы и из-за ряда физико-математических принципов теоретический «потолок» прогнозов погоды — две недели, пишет RT.

Ранее Вильфанд дал предварительный прогноз на декабрь. По данным синоптиков, в первый зимний месяц температура будет скачкообразно меняться. В итоге средняя температура окажется выше нормы.